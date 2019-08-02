В Томске спасли тонущего подростка

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Накануне вечером, 1 августа, в Томске сотрудники государственной инспекции по маломерным судам спасли семнадцатилетнего подростка, заплывшего слишком далеко от берега, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

При патрулировании акватории в районе Мясокомбината группой патрульной службы Центра ГИМС были замечены двое подростков. Юноши слишком далеко заплыли от берега, а поведение одного из них сразу же насторожило инспекторов ГИМС.

"На середине реки мы заметили две головы. Было видно, что это совсем молодые ребята. В это время проплыла лодка, в результате чего поднялась большая волна. Один из подростков резво поплыл в сторону берега, а второй начал махать рукой, зовя на помощь, причем второй рукой держался за мяч", - рассказывает Оксана Верколаб.

Подплыв к подростку, инспекторы посадили его на лодку и доставили на берег, где провели с ним профилактическую беседу.

В сообщении отмечается, что с начала 2019 года на водоемах области утонули 28 человек, из них 6 детей. Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам спасено 19 человек.

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

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