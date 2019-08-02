Сегодня в Томске отметят День ВДВ, фонтаны будут работать в штатном режиме

2 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 2 августа, в Томске пройдут мероприятия ко Дню воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба мэрии.

Так в 12.00 у мемориального комплекса по пр.Мира у 10-й поликлиники состоится торжественное возложение цветов, посвященное 89-ой годовщине образования воздушно-десантных войск.

С 12.45 до 14.30 пройдет праздничный автопробег без ограничения движения транспорта по маршруту: пр. Мира – ул. 79-ой Гвардейской Дивизии – ул. Рабочая – ул. Новосибирская – ул. С. Лазо – ул. Б. Куна – ул. Иркутский тракт - ул. Пушкина – ул. Яковлева – ул. Красноармейская - ул. Елизаровых – пл. Привокзальная – пр. Кирова – пр. Комсомольский – пр. Фрунзе – ул. Белинского - ул. Белинского, 15.

В воскресенье, 4 августа, с 10 до 16 часов на спортивной площадке у лицея № 7 (ул. Интернационалистов, 12) и территории Афганского центра (ул. Интернационалистов, 2а) пройдут соревнования в личном и командном первенстве в разных дисциплинах – шахматы, метание гранаты, дартс, футбол (пенальти), баскетбол (штрафной бросок), настольный теннис, разборка-сборка АК.

Городские фонтаны будут работать в штатном режиме.

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