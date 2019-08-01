Жительницу Томской области осудят за нападение на полицейскую

1 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Асино завершено расследование в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в нападении с ножом на сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, инцидент произошел в мае 2019 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения женщина ударила в спину ножом начальницу отделения по делам несовершеннолетних, которая в этот момент вела со злоумышленницей профилактическую работу. На это действие мать троих детей толкнули возникшие неприязненные отношения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Его расследование завершено. Материалы направлены в прокуратура Асино для утверждения обвинительного заключения с последующим направлением дела в суд.

Тэги/темы: