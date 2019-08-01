В Томске разрабатывают систему защиты для инди-разработчиков

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Команда в Томском университете систем управления и радиоэлектроники разрабатывает технологию защиты интеллектуальной собственности независимых разработчиков: инди-игр, офисных утилит и другого «легкого» программного обеспечения, сообщает региональный инновационный портал.

«Индивидуальным разработчикам и небольшим коллективам недоступны, да и не нужны, дорогостоящие программы для защиты, которые используют крупные компании. Наш продукт позволит защитить от взлома «легковесное» ПО благодаря доступности и методам, которые в нем применяются», — пояснил ответственный исполнитель проекта Александр Пятков.

В основе идеи — шифрование программного кода, которое затрудняет процесс «обратной разработки».

«Если реверс-инженер захочет «разобрать», например, инди-игру, чтобы слить ее в Сеть, он увидит, что с кодом придется повозиться неделю-две, и не станет этого делать ради небольшой прибыли. Такие усилия оправданы в том случае, если ПО дорогое», — говорит Александр Пятков.

В отличие от больших компаний, продукты которых разработчик после покупки должен сам интегрировать в свою программу, томичи планируют встраивать защиту для каждого заказчика (специальные компетенции не потребуются). Любая копия будет неповторимой и шифроваться отдельно.

Проект поддержан программой «УМНИК».

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