Суд закрыл дело о банкротстве российско-китайского агрохолдинга в Томской области после погашения долга

1 августа 2019 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области прекратил разбирательство по делу о банкротстве АО «Агрохолдинг «Томский» (компания с китайским капиталом) в связи с полным погашением долга, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Заявление о банкротстве подавала томская предпринимательница Ксения Еременко. В ходе заседания она заявила ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку должник погасил все требования — 1,18 млн рублей. Ответчик и суд с ее позицией согласились.

Как сообщалось, Еременко смогла предъявить эти требования агрохолдингу после того, как получила их как правопреемник по иску ООО «СибЛесСтрой», выдавшему агрохолдингу кредит. Требования являются просроченной задолженностью по этому кредиту.

АО «Агрохолдинг «Томский» реализует крупный инвестпроект — намерен до 2024 года вложить 6 млрд рублей в АПК в Томской области. В частности, компания ввела мясную ферму (мраморная говядина, 1 тыс. голов КРС, 300 млн рублей инвестиций) и планирует ввести молочную ферму (2,6 тыс. голов дойного стада, 23,4 тыс. тонн продукции в год, инвестиции — 2,75 млрд рублей). Также АО занимается растениеводством, вложило в освоение земель, зерносушильный комплекс и закупку оборудования 300 млн рублей из запланированных 1,047 млрд рублей; планирует освоить 38,8 тыс. га земель, производить 52 тыс. тонн товарного зерна и 92 тыс. тонн кормов в год.

АО «Агрохолдинг «Томский» зарегистрировано в 2015 году. В него входят дочерние ООО «АПК «Первомайский», ООО «Березовская ферма», ООО «Молочная ферма» и АО «Мазаловская ферма». Предприятия расположены в Первомайском и Асиновском районах области.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 94,7% АО «Агрохолдинг «Томский» принадлежит «Китайско-российской компании по развитию сельского хозяйства». Еще 5,3% — ООО «Агрокапитал», которое, в свою очередь, принадлежит Владимиру Тиссену (55%) и Наталье Соколовой (45%).

«Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства» зарегистрировано в китайской провинции Шаньдун, в зоне технико-экономического развития «Яньтай».

Тэги/темы: