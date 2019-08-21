Завтра в Томске пройдет большой концерт в честь дня рождения джаз-кафе Underground

21 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Завтра, 22 августа, в саду Томского областного краеведческого музея (пр.Ленина, 75) состоится большой праздничный опен эйр в честь дня рождения джаз-кафе «Underground».

Как сообщают организаторы, гостей вечеринки ждет 5 часов живого звука от лучших резидентов jazz-cafe Underground и хэдлайнера праздника — солнечного певца из Техаса Квентина Мура, который завоевавшего публику своей искренней манерой исполнения. Музыкант играет на множестве инструментов, предпочитает гитару и игру на барабанах, а также владеет несколькими техниками пения, свободно меняет тембры и играет на вокальных нюансах. Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам.

Также на площадке можно попробовать блюда из нового меню кафе, сюрпризы от шеф-повара и блюда кофейни-кондитерской «Шоколад».

Начало в 19.00. Стоимость билетов от 750 до 1500 рублей.

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