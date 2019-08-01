В Томской области стало больше лосей и оленей

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

В Томской области пересчитали охотничьи виды животных и установили лимиты их добычи в сезон охоты 2019-2020, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как показал учет, в регионе обитают около 43 тысяч лосей. По сравнению с 2018 годом, их численность увеличилась на 6%, лимит на добычу лося установлен в количестве 1948 особей.

Количество дикого северного оленя в 2019 году возросло на 7,6% и достигло 23,6 тысячи особей, лимит на его добычу — 1137 особей.

Численность соболей в охотугодьях Томской области по-прежнему превышает оптимально допустимую и составляет более 75 тысяч особей. В этом сезоне будет разрешена добыча 20,7 тысячи особей этого пушного зверька.

Достаточно для промысла и количество барсука (19,8 тысячи особей), лимит добычи грызуна на год утвержден в количестве 1011 особей.

С сегодняшнего дня, 1 августа и до 30 ноября включительно в охотугодьях Томской области разрешена добыча бурого медведя. Также с 1 по 31 августа 2019 года открыта охота на водоплавающую дичь с подружейными собаками без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия. С 5 августа по 31 декабря охота откроется на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками; с 31 августа по 15 ноября — на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, дрозда-рябинника и серую ворону.

На сайте департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области можно уточнить статус охотугодий, порядок получения охотничьего билета, разрешений на охоту и график работы специалистов департамента в муниципалитетах.

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