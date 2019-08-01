Четверо пострадали в ночном ДТП на трассе Томск - Самусь

1 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Минувшей ночью, 1 августа, на трассе Томск-Самусь столкнулись встречные ВАЗ-2115 и Mercedes Benz, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.10 на 21 километре трассы. По предварительным данным, отечественный автомобиль, за рулем которого сидел 20-летний водитель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП водитель ВАЗа и три его пассажира - две девушки 20 и 22 лет, а также 25-летний мужчина получили травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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