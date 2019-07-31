Суд отказал жильцам расположенного рядом с заводом «Томское пиво» дома в приостановке работы предприятия

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Кировский районный суд Томска во вторник рассмотрел заявление жительницы дома, расположенного возле ОАО «Томское пиво», требовавшей приостановить деятельность предприятия до установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ), и решил отказать в удовлетворении исковых требований, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Завод, принадлежащий семье мэра Томска, располагается в юго-западной части Томска среди жилых домов, предприятие было открыто на этом месте еще в 1884 году. Тогда Московский тракт, где был построен завод, был еще проектируемой улицей, теперь это — густонаселенная улица с многоэтажными и одноэтажными домами. Также рядом располагается стадион, учебный корпус и строящееся общежитие Томского госуниверситета.

Жительница дома, находящегося напротив завода, Кристина Чичак жаловалась в суде на специфический солодовый запах и производственный шум, не позволяющие открыть окна, а также на маневрирующие по узкой улице фуры от завода к складу, располагающемуся по той же стороне улицы, что и жилой дом. Фуры мешают проезду, создают пробки, мешают парковать машины, заявила истица.

В поддержку Чичак выступили три свидетеля — также жильцы дома, подтвердившие независимо друг от друга единое мнение: запах, шум и фуры мешают спокойно жить в квартирах этого дома.

Чичак просила приостановить деятельность завода до момента корректировки санитарно-защитной зоны. Согласно требованиям СанПина, зона должна составлять 300 метров, «Томское пиво» с 2006 года имеет индивидуально скорректированную зону 20-50 метров в зависимости от стороны.

«В 2017 году в результате плановой проверки установлено, что предприятие в 2007 и 2012 годах при отсутствии корректировки проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами провело реконструкцию, техническое перевооружение (установлены дополнительные цилиндрическо-конические танки для брожения пива)», — говорится в письме управления Роспотребнадзора по Томской области (имеется в материалах дела, «Интерфакс-Сибирь» ознакомился с копией документа).

В связи с проведенной реконструкцией Роспотребнадзор выдал «Томскому пиву» предписание — в срок до 1 ноября 2019 года скорректировать проект СЗЗ.

По мнению Чичак, корректировка СЗЗ приведет к пересмотру производства: если зона останется в пределах 50 метров, то предприятию будет необходимо сократить выбросы веществ, шум и другие факторы, мешающие жителям. В том случае, если зона будет откорректирована до необходимых 300 метров, предприятие будет вынуждено либо расселить близлежащие дома, либо перенести производство за пределы города.

По мнению представителя ответчика, именно перенос производства является основой иска. «Все, что необходимо по законодательству, „Томское пиво“ делает. Мы не считаем, что права истца нарушены. Считаем, что процесс необходим для затруднения деятельности предприятия», — сказала представитель ответчика Лариса Шейфер.

При этом в озвученных судом материалах говорилось, что предприятие планировало скорректировать СЗЗ еще в 2018 году в рамках проекта реконструкции цеха N2. Тогда предполагалось построить новое здание, однако, решение этого вопроса затянулось, поскольку предприятие расположено в исторической зоне города. Теперь же компания заказала проект корректировки СЗЗ индивидуальному предпринимателю и планирует завершить его в срок, указанный Роспотребнадзором.

Для подтверждения своей позиции истец и другие жители дома обращались в Роспотребнадзор с жалобами на условия проживания. Представители ведомства приезжали и делали замеры шума и атмосферного воздуха, в том числе, в квартирах, однако, не обнаружили превышения предельной концентрации вредных веществ. При этом все замеры производились утром, хотя жители дома утверждали, что наиболее сильный запах солода ощущается после 17:00, когда на заводе заканчивается рабочая смена. «Специалисты несколько раз звонили мне, чтобы согласовать время замеров. Я просила приехать их в 17 часов, но они сказали, что могут сделать это только в рабочее время, поэтому приехали в 8 утра. В тот момент запаха не было», — сообщила одна из свидетельниц.

Основываясь на отсутствии обоснования воздействия на здоровье граждан, суд решил отказать Чичак в удовлетворении заявления.

Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво») основан в 1884 году, выпускает пиво и безалкогольную продукцию. По данным компании, семье мэра Томска Ивана Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе Кляйну — 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Г.Кляйн — 9,83%; еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.

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