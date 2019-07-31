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Должница из Стрежевого пыталась обмануть приставов, назвав своё авто грудой металла

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Судебный пристав поймал должницу из Стрежевого на лукавстве - обманом женщина пыталась избежать ареста автомобиля, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщина задолжала кредитной организации около 150 тыс. рублей. Исполняя судебное решение, пристав обратила взыскание на ее счета и зарплату, а также вынесла запрет на перерегистрацию автомобиля ВАЗ 21150 (Lada Samara).

Для проверки состояния имущества пристав отправилась на адрес проживания должницы. Во время обхода территории нужный автомобиль был найден и сфотографирован. Так как попасть в квартиру должницы пристав не смогла, в дверях была оставлена повестка об обязательной явке в отдел.

На следующий день владелица машины связалась с приставами и сообщила, что автомобиль побывал в серьезном ДТП, превратился в груду металла и был отправлен в другой город для разбора на запчасти. Должницу вызвали в отдел, где показали фото с автомобилем. В тот же день ВАЗ был арестован и передан на ответственное хранение владельцу. В случае, если должница не выплатит банковский заем в установленный срок, автомобиль будет направлен на оценку и реализован в счет погашения долга.

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