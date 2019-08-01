Завтра на встрече CreativeMornings Tomsk расскажут, как как создать международную команду и заработать на раздаче иконок

1 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Завтра, 2 августа, в 8:30 утра в «Точке кипения — Томск» (проспект Ленина, 26) пройдет 4-я лекция-завтрак CreativeMornings Tomsk. Тема месяца — Justice (справедливость). Спикером выступит Иван Бойко, веб-дизайнер, основатель и руководитель проекта Icons8.

Как создать международную команду и придумать продукт для стартапа? Что нужно людям? Что взлетит, а что прогорит? Чтобы понять это, нужно изучать пользователей, но не все это делают правильно. Иван расскажет, как избежать ошибок и собрать отличные идеи, на которых можно строить горячие продукты и услуги. А также:

Как узнать, какие идеи взлетят?

Запуск продукта, MVP, анкетирование, аналитика: куда приводят полученные данные?

Что такое actionable feedback?

Приставать к людям с длиннющими ответами неправильно. Как сделать правильно? Проведем небольшой workshop.

Иван Бойко родился в Томске. После школы хотел стать программистом и поступил в ТГУ на факультет информатики. Но быстро переключился на веб-дизайн. В 1998-м перебрался в Москву, работал в компании Parallels. Делал сайты для компаний и софт для провайдеров.

В 2002 году он уволился и ушел на фриланс, чтобы заняться исключительно веб-дизайном. С ним дело не пошло, а вот иконки, которые рисовал Иван, были нужны всем. Заказчиками становились крупные компании вроде General Electric или Европола.

Со временем родился проект Icons8 — банк бесплатных иконок и инструментов к ним. Сегодня в нем более 85 тысяч изображений. А недавно к ним добавились стоковые фотографии, музыка и иллюстрации.

Сейчас Иван живет в Буэнос-Айресе, откуда руководит своей международной ИТ-командой специалистов. Motorola, SAMSUNG, Яндекс, Лаборатория Касперского — всего у компании около 200 успешных кейсов с заказчиками со всего мира.

Послушать лекцию Ивана, выпить кофе и пообщаться с томскими креативными профессионалами можно будет, как обычно, ранним пятничным утром 2 августа. Приходите!

Вход бесплатный. Но обязательна регистрация на мероприятие по ссылке.

Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести вторую встречу CreativeMornings Tomsk:

Городской журнал «Томский Обзор»;

Производитель вкусных натуральных молочных продуктов «Деревенское молочко»;

Главная образовательная медиаплощадка Сибири — Высшая школа журналистики ТГУ;

Екатеринбургское издательство TATLIN — книги, журналы, события по архитектуре, искусству и дизайну;

Кондитерская TORTA — место, где отыщется заветный десерт для любого привередливого сладкоежки;

Культурное пространство FLAT.

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