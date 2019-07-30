Задолжавший по кредитам томич сообщил об угоне после ареста приставами его автомобиля

30 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы наложили арест на SsangYong Actyon, который принадлежал томичу, задолжавшему кредитной организации более 200 тыс. рублей. Должник расценил исчезновение автомобиля как угон, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Иномарку арестовали без присутствия владельца, погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение взыскателю. В дверях квартиры должнику было оставлено извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю, однако гражданин проигнорировал документ, связав исчезновение транспорта с угоном, и обратился в полицию с соответствующим заявлением.

Сотрудники полиции направили гражданина в отдел судебных приставов по Кировскому району, куда он приехал на другой машине – Chevrole GMT 900. Приставы объяснили должнику, что эта иномарка как заложенное имущество подлежит аресту в рамках другого исполнительного производства: судом вынесено решение о наложении ареста на Chevrole GMT 900 в целях обеспечения иска одной из микрофинансовых организаций.

Иномарку также оставили на ответственное хранение должнику, предупредив его об уголовной ответственности за растрату, порчу, передачу арестованного имущества по ст. 312 УК РФ.

Сейчас мужчина ведет переговоры о рассрочке платежа с банком по выплате первого долга в 200 тыс. рублей. Однако судебным приставам поступил еще один исполнительный лист – на этот раз о взыскании 150 тыс. рублей в пользу уже третьей кредитной организации.

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