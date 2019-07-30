В Томске в районе Мельничной планируют поставить спасательный пост

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Спасательную станцию первого типа специалисты предлагают создать в районе улицы Мельничной в Томске в месте массового несанкционированного купания, сообщает пресс-служба облбадминистрации.

При этом дислоцирующиеся на берегу спасатели будут патрулировать всю прибрежную зону Томи в черте областного центра. Решить вопрос планируется к следующему купальному сезону.

«Если проанализировать все трагические случаи на воде, это будут одни и те же места. Необходимо составить карту «диких пляжей», организовать по ним регулярные рейды, что в короткий купальный сезон в Сибири сделать несложно», — обратился на заседании областной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС к главам муниципалитетов начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

В числе мер обеспечения безопасности на водных объектах комиссия также назвала установку специальных сеточных уловителей вдоль боковых перекрытий мостов, информирование населения через школьные и родительские группы в мессенджерах и развитие пляжной инфраструктуры.

«На весь регион организовано пять официальных мест для купания: в Томске, Стрежевом, Шегарском, Кожевниковском и Асиновском районах. В полумиллионном Томске одного пляжа тоже явно недостаточно», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Сергей Егоров. Профильным службам он предложил развивать систему обучения поведению на воде, а властям — создавать круглогодичные многофункциональные зоны отдыха на водных объектах.

В 2019 году в Томской области зарегистрировано 33 происшествия на водных объектах, в которых 24 человека погибли при купании в необорудованных и непредназначенных для этого местах. При купании в нетрезвом виде утонули 8 человек. В ходе патрулирований спасено 19 человек, четверо из них — дети.

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