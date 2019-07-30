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Жители одного из районов Томской области попадут на дискотеку через почту

Томские новости, дискотека почта России заплатить за билет Жители одного из районов Томской области попадут на дискотеку через почту

Летом этого года Каргасокский почтамт заключил 6 договоров с Муниципальными учреждениями культуры на оказание услуг по приему платежей за платные услуги дискотек.

Как сообщает УФПС Томской области — филиала Почты России, контракты подписаны с Сосновским, Нововасюганским, Вертикосским, Тымским, Березовским, Усть-Тымским центрами культуры.

«Такая необходимость возникла из-за изменений в законодательстве, которое предписывает выдавать чеки за оплату предоставляемых услуг. В данной ситуации оплата через почту избавляет сельские Дома культуры от дополнительных трат, связанных с приобретением контрольно-кассовой техники, её регистрацией, обслуживанием и т.д. Все расходы непременно бы привели к удорожанию входного билета на дискотеку», - пояснил заместитель директора Томского филиала Почты России Евгений Носов.

Другими словами, любой желающий может зайти на почту и заранее оплатить поход на дискотеку. Оператор примет оплату наличными и выдаст фискально-кассовый чек, который и будет служить подтверждением оплаты и входным билетом на мероприятие. Билет можно приобрести и привычным способом непосредственно перед дискотекой на месте. Работники Дома культуры сами переведут полученные средства на счет своего предприятия в отделении почтовой связи.

В сообщении также отмечается, что с июля 2019 года в отделениях Шегарского почтамта, помимо привычных услуг, можно оплатить разрешение на добычу охотничьих ресурсов - путевки на охоту.

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