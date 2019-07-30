Жители одного из районов Томской области попадут на дискотеку через почту

30 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области — филиала Почты России

Летом этого года Каргасокский почтамт заключил 6 договоров с Муниципальными учреждениями культуры на оказание услуг по приему платежей за платные услуги дискотек.

Как сообщает УФПС Томской области — филиала Почты России, контракты подписаны с Сосновским, Нововасюганским, Вертикосским, Тымским, Березовским, Усть-Тымским центрами культуры.

«Такая необходимость возникла из-за изменений в законодательстве, которое предписывает выдавать чеки за оплату предоставляемых услуг. В данной ситуации оплата через почту избавляет сельские Дома культуры от дополнительных трат, связанных с приобретением контрольно-кассовой техники, её регистрацией, обслуживанием и т.д. Все расходы непременно бы привели к удорожанию входного билета на дискотеку», - пояснил заместитель директора Томского филиала Почты России Евгений Носов.

Другими словами, любой желающий может зайти на почту и заранее оплатить поход на дискотеку. Оператор примет оплату наличными и выдаст фискально-кассовый чек, который и будет служить подтверждением оплаты и входным билетом на мероприятие. Билет можно приобрести и привычным способом непосредственно перед дискотекой на месте. Работники Дома культуры сами переведут полученные средства на счет своего предприятия в отделении почтовой связи.

В сообщении также отмечается, что с июля 2019 года в отделениях Шегарского почтамта, помимо привычных услуг, можно оплатить разрешение на добычу охотничьих ресурсов - путевки на охоту.

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