В Пионерном строят энергокомплекс, который кратно увеличит процент использования нефтяного попутного газа

29 июля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Пионерном началось строительство крупного энергокомплекса. Его ввод кратно увеличит процент полезного использования нефтяного попутного газа.

Энергокомплекс включает газопоршневую электростанцию и установку подготовки топливного газа. Запуск этих объектов позволит максимально задействовать газ Катыльгинского, Западно-Катыльгинского, Первомайского, Нижне-Первомайского, Оленьего, Ломового (после ввода дожимной компрессорной станции) и Лонтынь-Яхского месторождений. По итогам 2018 года на этих промыслах в среднем использовалось 20 процентов голубого топлива. Когда энергокомплекс заработает, данный показатель увеличится до 95 процентов. Это тот минимум, который правительство России установило для всех недропользователей ещё в 2012 году.

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы: валка леса, срезка кустарника и мелколесья, отсыпка дороги и площадки под электростанцию.

Добавим, что общая энергогенерирующая мощность всех газоэлектростанций «Томскнефти» после ввода энергокомплекса в Пионерном составит 77,5 МВт.

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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