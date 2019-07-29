Тело пожилой женщины обнаружили во время пожара в Томской области

29 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

В минувшую субботу, 27 июля, в поселке Нибега загорелся брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгораниии поступило в 8.00. До прибытия пожарных соседи обнаружили на кухне тело 86-летней хозяйки квартиры.

Пожар был ликвидирован к 8.47. В результате в 3-комнатной квартире обгорели стены, частично прогорело потолочное перекрытие на площади 1 кв.метр, обгорела обрешетка крыши на площади 15 кв.метров. Общая площадь пожара составила 36 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.



Тэги/темы: