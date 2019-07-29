Томским IT-компаниям предлагают рассказать о своих успехах на новом интернет-ресурсе

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

В Томске создан сайт «Информационные технологии и электроника Томской области» о лучших проектах в сфере информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ресурс аккумулирует наработки томских компаний в области цифровых технологий и в доступной форме рассказывает об их успехах. Одна из целей создания ресурса — информационно-просветительская деятельность в сфере информатизации.

Создатели проекта — «Ассоциация участников инновационно-территориального кластера «информационные технологии и электроника Томской области». Отмечается, что ресурс может быть интересен молодежи, преподавателям школ, вузов, руководителям организаций, специалистам по цифровизации, IT-разработчикам, сотрудникам университетов, и профессионалам, имеющим опыт внедрения средств автоматизации на предприятиях.

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