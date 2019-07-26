В субботу в Томске ожидается «Последний смех без причины»

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В эту субботу в городском саду состоится перформанс «Последний смех без причины».

«Поскольку вокруг наблюдается движение к тотальному зарегулированию и упорядочиванию всего, населению пора привыкать даже смеяться под звуки маршевого барабана и строго по установленным поводам. Барабанщики Сну-сну помогут россиянам в этом. Одна из последних возможностей не выбирать причины для смеха», — объяснил смысл акции ее организатор Александр Колпаков.

Творческое объединение «Сну-Сну» известно массовым летним лыжным спуском со склонов Лагерного сада, вытаптыванием слова «ПУПОК» на заснеженной поверхности Томи и другими необычными акциями.

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