Мэрия Томска объявила конкурсы на автобусные перевозки

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Администрация Томска объявила первые пять тендеров на перевозки автобусами по городским маршрутам на ближайшие 5 лет, сообщает ИА «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Впервые автобусные маршруты распределялись на аукционе в 2016 году, с перевозчиками были заключены договоры на трехлетний срок, который истекает в декабре 2019 года. Тогда мэрия выдвинула жесткие требования к условиям работы перевозчиков: прописывалась форма одежды водителя и кондуктора, вежливость и внимательность персонала, отсутствие штор и занавесок на окнах автобусов, время выполнения последнего рейса. Однако и после проведения конкурсов томичи продолжили жаловаться на отсутствие кондукторов, нерегулярность перевозок и неприглядный внешний вид автобусов.

Новые тендеры объявлены на маршруты NN4, 5, 8/9, 11 и 12, они будут проходить в формате конкурса. При определении победителя мэрия намерена учитывать опыт перевозчиков и наличие специалистов. Появилось также новое требование к внешнему виду автобусов — теперь размещение рекламы допускается только по согласованию с заказчиком.

Однако остальные условия работы в целом остались прежними: мэрия допускает использование на маршрутах автобусов малого класса (типа ПАЗ-3205), требования к низкому полу и наличию систем безналичной оплаты проезда не являются обязательными; не прописана ответственность исполнителя за курение в салоне и отсутствие кондуктора.

В настоящее время в Томске имеются 25 автобусных маршрутов, 8 маршрутов троллейбуса (фактически работают только 5) и 5 маршрутов трамвая (фактически — 4). Новая схема, которая вступит в силу 1 января 2020 года, предусматривает 18 автобусных маршрутов. Остальные будут либо ликвидированы, либо получат статус межмуниципальных и будут контролироваться областным департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи.

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