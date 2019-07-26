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Мэрия Томска объявила конкурсы на автобусные перевозки

Общественный транспорт, Томские новости, Мэрия Томска объявила конкурсы на автобусные перевозки

Администрация Томска объявила первые пять тендеров на перевозки автобусами по городским маршрутам на ближайшие 5 лет, сообщает ИА «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Впервые автобусные маршруты распределялись на аукционе в 2016 году, с перевозчиками были заключены договоры на трехлетний срок, который истекает в декабре 2019 года. Тогда мэрия выдвинула жесткие требования к условиям работы перевозчиков: прописывалась форма одежды водителя и кондуктора, вежливость и внимательность персонала, отсутствие штор и занавесок на окнах автобусов, время выполнения последнего рейса. Однако и после проведения конкурсов томичи продолжили жаловаться на отсутствие кондукторов, нерегулярность перевозок и неприглядный внешний вид автобусов.

Новые тендеры объявлены на маршруты NN4, 5, 8/9, 11 и 12, они будут проходить в формате конкурса. При определении победителя мэрия намерена учитывать опыт перевозчиков и наличие специалистов. Появилось также новое требование к внешнему виду автобусов — теперь размещение рекламы допускается только по согласованию с заказчиком.

Однако остальные условия работы в целом остались прежними: мэрия допускает использование на маршрутах автобусов малого класса (типа ПАЗ-3205), требования к низкому полу и наличию систем безналичной оплаты проезда не являются обязательными; не прописана ответственность исполнителя за курение в салоне и отсутствие кондуктора.

В настоящее время в Томске имеются 25 автобусных маршрутов, 8 маршрутов троллейбуса (фактически работают только 5) и 5 маршрутов трамвая (фактически — 4). Новая схема, которая вступит в силу 1 января 2020 года, предусматривает 18 автобусных маршрутов. Остальные будут либо ликвидированы, либо получат статус межмуниципальных и будут контролироваться областным департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи.

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