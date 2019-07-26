В Томском районе арестован продуктовый магазин

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области

Жителю Томской области придется расстаться со своей долей в продуктовом магазине, если он не оплатит 300-тысячный долг, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено 12 исполнительных производств. В основном, это долг физическому лицу – около 250 тыс. рублей. Остальное – налоги, штрафы комитета по лицензированию Томской области и исполнительский сбор (денежное взыскание за неуплату долга в добровольный срок).

Судебные приставы в ходе проверки его имущественного состояния приставы выяснили, что гражданин также владеет долей собственности в продуктовом магазине, который находится на его земельном участке. На совершение действий по перерегистрации данного имущества незамедлительно был наложен запрет в Росреестре.

Сотрудник отдела выехала в п. Курлек, где наложила арест на недвижимость и оборудование: холодильники, витрины, весы и др. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с правом пользования, поэтому торговля здесь продолжается. Кроме того, судебным приставом наложен запрет на кассу, которая проверяется на предмет сдачи наличных денежных средств.

В течение нескольких дней у владельца есть возможность рассчитаться с долгами. В случае если этого не произойдет, его доля собственности будет реализована в счет погашения долга.

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