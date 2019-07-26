Томичам расскажут о ГУЛАГе с помощью технологий виртуальной реальности

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Создание центра по изучению истории ГУЛАГа предусмотрено в соглашении о культурном сотрудничестве, которое 25 июня подписали начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк и директор Государственного музея истории ГУЛАГа (Москва) Роман Романов.

Как сообщает пресс-служба Администрации Томской области, проект центра планируется разработать с учетом опыта, накопленного в музее истории ГУЛАГа, в том числе по подаче презентационного материала.

Московские партнеры предоставят современные технологии создания фильмов виртуальной реальности и экспозиционный модуль — базу данных «Карта истории ГУЛАГа», которая показывает, как развивалась лагерная система, какое количество заключенных в лагерях и многое другое.

«Формирование объективного исторического самосознания общества требует достоверного отражения каждого исторического периода. Использование наработок московских коллег в части формирования экспозиций, представления посетителям накопленных материалов будет весьма полезным для совершенствования этого направления в Томском областном краеведческом музее», — отметил Павел Волк.

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