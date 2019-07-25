В микрорайоне Степановка строят пешеходную лестницу

Лестница длиной 36 метров будет установлена между 18 и 20-м домами по улице Пархоменко и позволит жителям микрорайона комфортно перемещаться по крутому склону, ведущему к улице Богдана Хмельницкого и остановкам общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее здесь была пешеходная тропинка, перед установкой металлоконструкций территория была отгрейдирована и отсыпана щебнем.

Согласно проекту, в верхней и нижней части лестницы будут расположены 3-х метровые площадки, кроме того, из-за большой длины сооружения на самой лестнице будет предусмотрен специальный карман для отдыха.

Сейчас на объекте работает бригада специалистов, которые выполняют монтаж металлических конструкций. Они устанавливаются на винтовые сваи глубиной около 3 метров. Монтажные работы планируют завершить к середине августа.

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