Томичи могут увековечить историю своих близких в книге
Томичам предлагают увековечить историю своих близких в книге «Жизнь, опаленная войной», сообщает пресс-служба администрации города.
Новая книга под названием «Жизнь, опаленная войной» готовится к выходу в преддверии празднования 75-летия Победы 1945 года. В издание войдут реальные истории томичей и жителей Томской области о событиях военных лет.
До 1 октября каждый желающий может принести фотографии и личные вещи родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также тех, кто трудился в тылу, в Музей истории Томска и рассказать свою семейную историю.
Прием документов ведется по будням с 10 до 17 часов по адресу ул. Бакунина, 3 и на сайте. Снимки и другие документы будут отсканированы сотрудниками музея и возвращены владельцам.