Томичи могут увековечить историю своих близких в книге

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Томичам предлагают увековечить историю своих близких в книге «Жизнь, опаленная войной», сообщает пресс-служба администрации города.

Новая книга под названием «Жизнь, опаленная войной» готовится к выходу в преддверии празднования 75-летия Победы 1945 года. В издание войдут реальные истории томичей и жителей Томской области о событиях военных лет.

До 1 октября каждый желающий может принести фотографии и личные вещи родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также тех, кто трудился в тылу, в Музей истории Томска и рассказать свою семейную историю.

Прием документов ведется по будням с 10 до 17 часов по адресу ул. Бакунина, 3 и на сайте. Снимки и другие документы будут отсканированы сотрудниками музея и возвращены владельцам.

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