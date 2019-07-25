Томские ученые собрали прибор для улучшения поверхностей металлов

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Региональный инновационный портал

Ученые томского Института сильноточной электроники (ИСЭ СО РАН) и компании «Пучково-плазменные технологии» собрали установку, которая может очистить поверхность металла, упрочнить ее и задать новые нужные свойства за один технологический цикл, сообщает региональный инновационный портал.

«Обработка происходит в вакууме: под воздействием электронного пучка верхний слой металла расплавляется, а все остальное остается холодным, в результате поверхность сглаживается, устраняются дефекты, качество будущего покрытия улучшается. Затем, бомбардируя изделие электронами и ионами, можно насыщать покрытия различными газами и задавать им нужные характеристики: износостойкость, твердость, коррозионную устойчивость. Все желаемые свойства можно задать при настройке технологического цикла», — рассказал руководитель лаборатории плазменной эмиссионной электроники ИСЭ Николай Коваль.

Это лабораторный образец оборудования, которому нет аналогов в России. Компания «Пучково-плазменные технологии» готовит партию образцов изделий для первых заказчиков, чтобы испытать их на производстве.

«У большинства деталей поверхность на 70-80 процентов определяет её эксплуатационные свойства, поэтому наше оборудование пригодится на предприятиях, которые производят автомобильную, авиационную, ракетную, медицинскую технику, — достаточно знать, какие свойства материала нужны в каждом конкретном случае и с помощью установки сконструировать нужную поверхность», — говорит Николай Коваль.

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