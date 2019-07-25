«Мурашов Центр» проводит семинар по реставрации исторического здания

В пятницу, 26 июля, «Мурашов Центр» проведет экскурсию по Томску и расскажет о тонкостях реставрации деревянных зданий ребятам из футбольного клуба «Юниор».

Кураторы проекта и предприниматель Александр Беликов, реставрирующий уже второй «дом за рубль», встретят группу на ул. Пушкина, 24. Участники семинара увидят, как организованы реставрационные работы в историческом здании, узнают технические и другие подробности.

Затем краевед Екатерина Кирсанова проведет для ребят экскурсию по Томску, которая завершится на Крылова, 5, где «Мурашов Центр» реставрирует фасад здания благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». Кураторы проекта расскажут юным футболистам о восстановлении фасада исторического объекта,

покажут инструменты и основные техники реставраторов.

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