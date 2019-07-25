В Томске работают летние школы для иностранцев

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Для адаптации иностранных студентов и их погружения в русскоязычную среду и культуру в вузах организованы летние школы, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Сегодня такие школы работают в Томском архитектурно-строительном университете, Томском государственном университете и Томском политехническом университете. Несколько сотен человек примут участие в летних образовательных курсах.

Так, в ТПУ проводятся специализированные образовательные интенсивы для студентов китайских университетов. За лето более 60 студентов из Китая пройдут обучение по специализированным направлениям: физика, композиционные материалы, инженерная графика и др.

В летних школах студенты не только посещают лекции и семинары, но и участвуют в мастер-классах, ездят на экскурсии и пикники, ходят в музеи и на концерты. Одно из преимуществ коротких летних программ состоит в том, что ребята знакомятся с университетами, преподавателями, узнают город и страну.

Всего в томских вузах обучается более 10 тысяч студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

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