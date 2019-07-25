Международный День бокса прошел в Томске (ФОТО)

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томской областной федерации бокса

Более 500 человек приняли участие в праздновании Международного Дня бокса, который прошел 21 июля на площади Ново-Соборной.

В 14.00 часов открылись интерактивные площадки, на которых участники дрались подушками с закрытыми глазами, рассказывали скороговорки с сушками во рту, прыгали на скакалке, играли во «Взгляд бойца», бегали в боксерских перчатках с ракетками и теннисным мячом, проверяли свою координацию в кидании утяжеленного мяча, и даже состязались с мастерами спорта по боксу.

Победы на каждой из станций приносили в копилку каждого участника жетоны, которые потом обменивались на памятные подарки, такие как боксерские перчатки, футболки, сертификаты на занятия боксом, посещение бассейна, подарки и сертификаты на скидки в магазин спортивной экипировки.

На торжественной части мероприятия выступили воспитанники спортивных школ города Томска, прошло подведение спортивных итогов 2018-2019 гг. – награждены победители и призеры соревнований уровня и уровня России и СФО, а также были отмечены тренеры-преподаватели и работники спортивных школ за вклад в развитие бокса в Томской области.

Фото: пресс-служба Томской областной федерации бокса

Тэги/темы: