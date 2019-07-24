Томские школьники победили в первенстве России по авиамоделированию

24 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Администрации Томской области

На первенстве России по авиамоделированию, которое проходило в Пермском крае, школьники Томской области получили награды, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Стрежевчанин Никита Москаев завоевал «серебро» в классе схематических моделей планеров, а Андрей Тыщик из Кривошеина — «бронзу» в классе схематических моделей электролетов. Ребята представляли томскую команду в младшей возрастной группе — 7-13 лет.

Артем Комов из Стрежевого в старшей возрастной группе (14-18 лет) здесь же стал победителем в теоретическом туре Всероссийской научно-практической олимпиады, в которой юным авиамоделистам нужно было решить 30 заданий, включающих в себя вопросы по аэродинамике, физике, черчению и технологии.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 детей из девяти регионов России: Московской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Томской областей, Пермского края, республик Татарстан и Удмуртия.

Тэги/темы: