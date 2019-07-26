Томский краеведческий музей приглашает на «Царскую уху»

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей

Сегодня, 26 июля, в Музейном саду Томского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75) пройдет гастрономический фестиваль «Царская уха».

Гостей ждет гастрономическое шоу от бренд-шефа студии вкуса «Лофт» Дениса Марачковского с байками от актера шоу «Слава богу, ты пришёл!» Вячеслава Гуливицкого, участника команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», а также новое прочтение темы ухи от рэп-исполнителя GuntanoMo.

Гвоздь программы — конкурс среди команд и поваров-индивидуалов по приготовлению самой вкусной ухи по собственному оригинальному рецепту. Оценить результаты их работы, а также попробовать фирменное блюдо от бренд-шефа смогут все посетители фестиваля.

Команда-победитель получит двухдневную путевку на 4 человек в Нарым, с заездом на горячие источники "Чистый яр", путешествием на катере и экскурсией в "Музей политической ссылки". Также ценные призы и подарки будут разыграны среди посетителей.

Входной билет на фестиваль стоит 500 рублей, приобрести его можно на сайте музея.

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