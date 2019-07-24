Самую вкусную уху выберут в Томском краеведческом музее

24 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей

В пятницу, 26 июля, в Музейном саду Томского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75) пройдет гастрономический фестиваль «Царская уха».

Гостей ждет гастрономическое шоу от бренд-шефа студии вкуса "Лофт" Дениса Марачковского с байками от актера шоу «Слава богу, ты пришёл!» Вячеслава Гуливицкого, участника команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», а также новое прочтение темы ухи от рэп-исполнителя GuntanoMo. Будут разыграны ценные призы и подарки.

Гвоздь программы - конкурс среди команд и поваров-индивидуалов по приготовлению самой вкусной ухи по собственному оригинальному рецепту. Оценить результаты их работы, а также попробовать фирменное блюдо от бренд-шефа смогут все посетители фестиваля.

Для участников вход бесплатный, обязательна регистрация. Входной билет для посетителей стоит 500 рублей.

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