Томичей приглашают испытать VR-очки для реабилитации

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2019 // Фото: Николай Муравьев

Людей с поражением опорно-двигательного аппарата, а также с фантомными болями вследствие ампутаций конечностей приглашают принять участие в тестировании приложения с применением очков виртуальной реальности. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте томич Николай Муравьев.

Николай, сам 9 лет назад получивший серьезную травму позвоночника и потерявший возможность ходить, создал проект «VR движение», чтобы сделать современные технологии реабилитации доступными каждому, вне зависимости от места нахождения и уровня дохода человека. В рамках проекта создается приложение для реабилитации с применением технологий виртуальной реальности.

«Принимая участие, Вы можете помочь как себе, так и многим другим людям с похожим недугом. Апробация проходит на не коммерческой основе. Вам будет предоставлено место для проведения исследования и очки виртуальной реальности OCULUS GO. Необходимо ежедневное участие, не менее часа, без учета дороги», — говорится в сообщении Николая.

Для участия в тестировании, которое будет проходить в Томске с августа по октябрь 2019 года, необходимо заполнить анкету по ссылке.

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