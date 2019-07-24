В томском театре «2+ку» снова будут ставить спектакли Владимира Захарова

24 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В репертуар театра «2+ку» вновь вернутся спектакли его основателя Владимира Захарова, сообщается на странице театра в соцсетях.

"Какое-то время назад мы единодушно приняли решение по возможности восстанавливать спектакли Владимира Захарова, несмотря на вопросы и сомнения, которые посыпались со всех сторон: «а можно ли работать куклами Мастера?», «все равно это будет уже не то», «тем, кто знает наизусть и любит творчество Владимира, им будет тяжело», «люди будут сравнивать"...

Решение далось нам эмоционально не просто, но сомнений не осталось. Мы непоколебимо уверены в том, что то, что создал Владимир – должно продолжать жить дальше, а не превратиться в музейные экспонаты: и любимые персонажи, и любимые спектакли. Пьесы Владимира, куклы из его спектаклей - уникальный инструмент театрального выражения – обладают для нас самоценностью", - говорится в сообщении.

Один из спектаклей Владимира Захарова, постановку по сказкам Сергея Козлова «Про Ёжика», восстанавливает актриса и музыкант Ольга Сигаль. Первый показ спектакля Владимира в исполнении Ольги обещают совсем скоро.

Тэги/темы: