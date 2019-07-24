В Кировской области заинтересовались томской программой «Аренда за рубль»

24 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В администрацию Томска поступают запросы из городов России с просьбой поделиться опытом по сохранению деревянного зодчества и работе с инвесторами по программе «Аренда за рубль», сообщает пресс-служба мэрии.

В июне в администрацию города обратились журналисты из Санкт-Петербурга, а на минувшей неделе программа заинтересовала жителей Кировской области. В качестве примера для кировчан было предложено познакомиться с ходом восстановления двух деревянных зданий. В первом доме реставрация уже практически завершена, дом выставлен для сдачи в субаренду. Специалисты оценивают выполненные работы высоко (пр. Кирова, 27а), накануне на этом объекте состоялась экскурсия для гостей из Кемерово.

Второе здание — памятник регионального значения, где сейчас активно ведется капитальный ремонт (ул. Савиных, 10а). Как рассказал инвестор дома на Савиных Алексей Будников, в этом здании большая часть работ по капитальному ремонту еще впереди, но уже сейчас он оценивает проделанные на объекте работы в 30-40%, и намерен уложиться в намеченный срок около двух лет. По его словам, большая часть бревен на доме будет сохранена, однако перекрытие между первым и вторым этажами потребует обновления. Также ремонта потребует фундамент дома, целостность которого требует восстановления. По завершению реставрации Алексей Будников рассматривает возможность взять в аренду и рядом стоящий дом по адресу ул. Савиных, 10.

С 2016 года в Томске передано в аренду 27 пустующих деревянных зданий, работы ведутся на 12 объектах, один введён в эксплуатацию, ещё три — в стадии завершения. По остальным домам готовится проектная документация. В первую очередь инвесторам наиболее интересны дома на центральных улицах города и объекты фоновой застройки, к которым требования по реставрации меньше.

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