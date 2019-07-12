«Дом за рубль» на Кирова, 27а в Томске готов принимать постояльцев

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

В Томске в доме на пр. Кирова, 27а завершены ремонтные работы по проекту «Аренда за рубль». Сейчас в здании полностью завершены ремонтные работы, объект готов к приемке будущих субарендаторов, сообщает пресс-служба мэрии.

Дом томского мещанина Николая Александровича Брильянтова по Кирова, 27а, был построен в 1912 году. Это объект фоновой исторической застройки, входящий в ансамбль деревянных домов на Кирова, 27а-33. Трехэтажное здание восстанавливается с 2017 года томским предпринимателем Евгением Меняйло. Сейчас в здании полностью проведено водоснабжение, канализация и электроэнергия, установлены радиаторы отопления. Завершена черновая отделка пола и стен. Часть внутренних поверхностей дома отделано гипсокартоном и оштукатурено по дранке, но большая часть стен представляет собой непокрытые бревна. На первом этаже дома завершается установка дверей и внутренняя отделка.

По завершению ремонта арендатор выставил здание для сдачи в субаренду, для будущих постояльцев возле дома обустроена просторная парковка площадью более тысячи квадратных метров.

«Несмотря на то, что этот дом не является памятником архитектуры, специалисты отмечают, что его реставрация была выполнена арендатором на высоком уровне. Располагаясь на пересечении центральных улиц Томска он уже стал украшением Кировского района. К осени мы ожидаем, что еще несколько арендаторов, отреставрировавших дома по муниципальной программе, завершат ремонтные работы и получат льготу», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Первым домом, получившим льготу по проекту «Аренда за рубль», стало здание на ул. Пушкина, 5, арендатор которого впоследствии взял для восстановления еще два дома — пер. Кустарный, 6 и ул. Октябрьская, 30. Дом на Кирова, 27а может стать вторым в Томске, который получит муниципальную льготу на 49 лет. В июле арендатор планирует завершить сбор пакета документов для оформления льготы.

Сейчас договоры аренды по программе «Аренда за рубль» заключены на 27 объектов. На ряде из них продолжаются работы на здании и прилегающей территории, таких как, Кривая, 8, Октябрьская, 30, Савиных, 10а и других. На торги выставлены еще 10 домов, ближайшие торги состоятся 16 июля (7 лотов) и 25 июля (3 лота). На торги выставлены дома по адресам: Шишкова, 6,8, Никитина, 2а, Лермонтова, 24, Центральная, 9, Кононова, 4, Максима Горького, 30, Гоголя, 50/1, Батенькова, 18, стр.1, Татарская, 2.

Муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счёт старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

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