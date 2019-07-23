Томские сельхозпредприятия приняли меры против неприятных запахов

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2019 // Фото: Pexels.com

Сегодня прошло выездное заседание рабочей группы по контролю за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которую возглавляет заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

В маршрут объезда вошли производственные объекты «Сибирской Аграрной Группы», «Птицефабрики «Межениновская» и УФСИН России по Томской области, где комиссия проинспектировала исполнение «дорожных карт» по снижению экологической нагрузки на окружающую среду.



Участники выезда отметили значительное снижение интенсивности запаха органики рядом с лагунами «Сибирской Аграрной Группы», которая для борьбы с запахом перешла на удаленные от города мелиоративные системы.



Как сообщил директор свинокомплекса Анатолий Рыбский, объем старого пруда-накопителя по сравнению с 2018 годом уменьшился в два раза. Животноводческие отходы направляются в две новые лагуны в 11 км от Томска, где после обеззараживания перерабатываются в органическое удобрение.



«Такого эффекта мы достигли, применяя инновационный препарат «БиоБакт»: он ускоряет процесс переработки биоотходов с 9 до 3 месяцев, снижает содержание загрязняющих веществ с 3 до 12 раз, а сейчас тестируем еще одно ноу-хау — «плавающее» покрытие, которое купирует запах органики и удерживает до 95 процентов испарений», — пояснил Анатолий Рыбский.



На свиноводческом предприятии УФСИН в четыре раза увеличили частоту вывоза отходов с компостных площадок — это значительно сократило выбросы в атмосферу. Кроме того, вместе с томской компанией «Новохим» здесь приступили к испытаниям инновационного средства для поглощения неприятного запаха.



«Межениновская птицефабрика» сократила показатели по выбросам аммиака вдвое, по сравнению с 2018 годом. Предприятие не только чаще вывозит сырье с площадки пометохранилища, но и специально обрабатывает отходы, чтобы увеличить скорость аэробных реакций. Препарат уменьшил объем выделяемых газов и, как следствие, загрязняющих веществ. Теперь вместо специфической органики на площадке пометохранилища установился запах кормов.



«Результаты работы сельхозпредприятий по снижению запаха и выбросов очевидны, в ближайшие год-два мы решим эту проблему окончательно, — заявил вице-губернатор Андрей Кнорр. — Но выявлено еще более тридцати субъектов, которые также могут являться источником неприятного запаха в черте Томска и Томского района. Все они разработали планы по ликвидации выбросов в атмосферу и включили их в свои инвестиционные программы. Контроль за их исполнением и объезд производственных площадок комиссия продолжит в августе», — резюмировал Андрей Кнорр.

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