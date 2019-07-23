В Томской области полицейский-стажер спас тонущую женщину

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2019 // Фото: Pexels.com

Стажер по должности полицейского МО МВД России «Стрежевской» Алексей Лебедев спас из реки Пасол тонущую местную жительницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что течением женщину отнесло от берега, она обессилела и самостоятельно выбраться из воды уже не может. Ширина русла в данном месте превышает 150 метров.

На место происшествия незамедлительно выехали стажер по должности полицейского-водителя Алексей Лебедев и участковый уполномоченный старшина полиции Дмитрий Фролов.

На берегу представители МЧС повязали на поясе Алексея Лебедева веревку для страховки, и он поплыл к тонущей женщине. Потерпевшая уже уходила под воду, но полицейский-стажер успел вовремя. В результате своевременных и грамотных действий сотрудников полиции местная жительница была спасена.

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