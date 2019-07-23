Горожан приглашают на экскурсию по паркам Томска

23 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 28 июля Музей истории Томска организует пешеходную экскурсию «Развлечений ради...», сообщает пресс-служба городской администрации.

На экскурсии томичей и гостей города познакомят с историей известных садов и парков Томска прошлого и настоящего. Экскурсовод расскажет любопытные истории и поведает о любимых развлечениях губернского города.

Сбор группы в 17.00 на Ново-Соборной площади у памятника святой Татьяне.

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