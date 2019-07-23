Томск присоединился к акселератору для развития проектов в сфере НТИ

23 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Команда ТГУ завершила работу на образовательном интенсиве «Остров 10-22», проходившем в Сколтехе, сообщает пресс-служба вуза. Университет представил свои кейсы, связанные с подготовкой IT-кадров для цифровой экономики. Одним из итогов рабочей поездки стало подписание соглашения о разработке модели и создании сетевого акселератора. Его задачей станет поддержка и продвижение проектов в сфере Нейронет, персональной медицины и здравоохранения, распределенной энергетики и других направлений НТИ.

— Участниками консорциума стали технологический акселератор SIA «Expanse Capital», Сколтех и 12 университетов, среди которых ТГУ, ИТМО, УрФУ, НГТУ, БелГУ и другие, — рассказал советник при ректорате ТГУ Константин Беляков. — Инициаторами создания сетевого акселератора выступили Томский государственный университет и еще несколько вузов, заинтересованных в практиках венчурных инвестиций. Мы обсуждали эту идею с главой Минобрнауки РФ Михаилом Котюковым, который принимал участие в работе «Острова 10-22». Министр поддержал идею такого сетевого взаимодействия.

Участники нового объединения взяли на себя обязательство развивать венчурный трек. Создание инструмента финансовой поддержки позволит университетам нарастить количество успешных технологических стартапов и помочь их продвижению на российском и международном рынках.

— Конвертация знаний в продукты и технологии — одна из основных задач современных университетов, — отмечает Константин Беляков. — Со сменой технологических укладов вузы превращаются в движущую силу развития экономики. Чтобы успешно коммерциализировать результаты научных исследований, отдельные вузы уже начали самостоятельную работу по финансированию перспективных стартапов.

В 2017 году ТГУ стал первым российским университетом, создавшим собственный венчурный фонд, внеся вместе с РВК реальные денежные средства как LP (limited partner). Управляющей компанией фонда выступил холдинг DI-Group, специализирующейся на инвестициях в высокотехнологические стартапы. Сегодня венчурный фонд ТГУ принимает заявки на инвестирование не только университетских, но и региональных проектов. Свой опыт инвестиционной поддержки есть также у ИТМО, УрФУ и некоторых других вузов.

Среди основных направлений сетевого взаимодействия, обозначенных в соглашении, — формирование совместных команд для реализации технологических проектов, обеспечение экспертной поддержки проектных команд, продвижение их деятельности в регионах России и других странах, выстраивание эффективной коммуникации с органами власти, корпорациями и иными заинтересованными сторонами для развития технологического предпринимательства на базе университетов. ТГУ определена роль одного из координаторов работы по созданию акселератора венчурного трека в университетах.

Добавим, что задача интенсива «Остров 10-22» — развитие команд 100 региональных университетов, которые смогут реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития России.

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