Северчанин завоевал шесть медалей Всероссийской спартакиады инвалидов

22 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов завершилась в столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба Администрации Томской области. Впервые в спартакиаде приняла участие сборная Томской области по спорту глухих (плавание) и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (бочча).

В составе сборной были пловцы Степан Скосырский из северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» и воспитанница клуба водных видов спорта «Касатка» Кира Карпова, а также боччисты Иван Мурашев и Софья Клепцына из учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева.

«Триумфальным дебютом стало выступление Степана Скосырского: он был заявлен на шести дистанциях и в результате завоевал пять золотых и одну серебряную медаль. Кира Карпова улучшила свои спортивные результаты, выполнив норматив первого спортивного разряда», — сообщила директор Центра адаптивных видов спорта Томской области Елена Михайлова.

Она уточнила, что томские игроки в бочча заняли общекомандное четвертое место, уступив призовые места командам из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Старты Всероссийской летней спартакиады инвалидов проводятся раз в четыре года. Участниками и гостями спартакиады – 2019 стали более 2 тысяч человек из 65 регионов России, среди них 1278 спортсменов и более 500 тренеров и сопровождающих.

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