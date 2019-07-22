Томские путешественники отправляются в велосипедную экспедицию по Африке

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2019 // Фото: Егор Ковальчук

Двое велосипедистов из Томска отправляются в путешествие по странам Африки. Об этом сообщил «Томскому обзору» руководитель экспедиции, участник Русского Географического общества, путешественник и писатель Егор Ковальчук.

Экспедиция начнется 25 августа 2019 года и закончится в марте 2020 года. В ходе проекта участники планируют проехать маршрут Каир (Египет) — Кейптаун (ЮАР) на велосипедах Stels, протяженностью 15-20 тысяч километров.

«Наша экспедиция начнется в городе Каир, куда мы прилетим 25–26 августа 2019 года. Достигнув побережья моря на севере страны, мы будем постоянно держаться южного направления, двигаясь к Кейптауну», — рассказывает Егор Ковальчук.

У проекта есть образовательная цель: изучение культуры, религии и быта народов Африки. Участники хотят собрать материал для фильма и учебника «Велосипедные путешествия».

«На всем протяжении маршрута мы будем набирать материал для фильма, в котором представим разнообразие и красоту мира на примере Африканского континента. Также мы ведем работу над созданием учебника: „Велосипедные путешествия“, который будет создаваться в видео и текстовом форматах».

Следить за экспедицией можно будет на страницах путешественников в социальных сетях — ВКонтакте, Instagram, Facebook и на сайтах партнеров: https://stelsbicycle.ru, https://sport-marafon.ru/.

Тэги/темы: