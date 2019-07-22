Выпускница ТГУ провела 4 месяца «в космосе»

22 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томского государственного университета

Выпускница Томского госуниверситета Дарья Жидова приняла участие в четырехмесячном изоляционном эксперименте SIRIUS-19, который имитировал полет к Луне, высадку на её поверхность, а также дорогу домой, сообщает пресс-служба вуза.

SIRIUS — международный проект, реализуют его Институт медико-биологических проблем РАН и американская компания Human Research Program NASA. Стартовал SIRIUS в марте, а 17 июля шесть членов экипажа «вернулись на Землю».

Во время «полета» экипаж находится в специально разработанном медико-техническом наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН. Там участники проводили медицинские, физиологические, психологические, технологические эксперименты, тестировали и апробировали различное оборудование и даже разбили свою оранжерею.

Интервью с Дарьей можно прочитать на сайте ТГУ.

Тэги/темы: