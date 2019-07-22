Эксперты поддержали проекты по добыче золота и опалов в Томской области

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Члены экспертного совета при заместителе губернатора Томской области по промышленной политике обсудили перспективы добычи в регионе твердых полезных ископаемых, в том числе драгоценных и цветных металлов, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

О перспективах добычи цинка, россыпного и рудного золота экспертам рассказал директор ООО «Управляющая компания ТИСК» Александр Беляев. На Турунтаевском полиметаллическом месторождении компания планирует карьерную добычу полезных ископаемых и строительство горно-обогатительного комбината.

Аналогичных участков недр в мире немного, говорится в сообщении. Обычно в качестве сопутствующего металла идет свинец, а в Турунтаевском рудопроявлении его содержание незначительно, зато есть серебро и кадмий, немного меньше платины и золота. Содержание цинка в руде местами превышает 20%, а предварительные запасы оценены более чем в 700 тысяч тонн. Кроме того, присутствуют сопутствующие редкие и драгоценные металлы.

Батуринское месторождение, разработкой которого также занимается «Управляющая компания ТИСК», по запасам классифицируется как мелкое, но его насыщенность значительно выше большинства подобных месторождений. Это означает сравнительно высокую извлекаемость и низкую себестоимость добычи, несмотря на частичную обводненность рудного тела. Средневзвешенное содержание золота в Батуринской зоне золотоносной минерализации составляет 6,2 - 8,3 грамма на тонну. Для эксплуатации этого месторождения потребуется вывод площади лицензионных работ из категории охранной зоны ландшафтного Ларинского заказника.

О геологическом изучении и оценке залежей опалов сообщил генеральный директор ООО «Спецгеострой» Владимир Туров. Компания изучила и дала оценку месторождений опала в Томском районе. По ее данным, запасы сортового опала на Томском месторождении составляют 136 тонн, а его разновидностей (молочно-белый кахолонг, прозрачный гиалит, черный, коричневый опал и др.) здесь начитывается 22 вида.

Члены экспертного совета поддержали представленные проекты и рекомендовали областному департаменту по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса рассмотреть варианты создания в регионе кластера твердых полезных ископаемых.

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