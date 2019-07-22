Участники «Изумрудного карнавала» в Томске могут получить до 50 тысяч рублей

22 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Продолжается прием заявок от команд на «Изумрудный карнавал» по мотивам сказки А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города», который в четвертый раз будет проходить в Городском саду. Об этом сообщает Туристский информационный центр г. Томска.

Чтобы принять в нем участие, необходимо собрать команду от 10 до 15 человек; придумать идею образов по теме карнавала (в этом году это Умное путешествие «Нам по пути!») и разработать творческое представление своей команды (хронометраж 2 минуты). Заявки принимаются до 10 августа по электронной почте info@gorsad-tomsk.ru.

Самых интересных и креативных участников ждут призы: 50 000 рублей за 1 место, 30 000 рублей за 2 место и 20 000 рублей за 3 место. А также специальный приз от Администрации Городского сада — карта на 15 000 бонусов.

Победители будут определены в день карнавала, 24 августа 2019 года. Кроме карнавального шествия, зрителей ждет праздничный концерт.

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