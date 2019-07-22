Назначен новый начальник департамента потребительского рынка Томской области

22 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Наталия Забавнова назначена начальником департамента потребительского рынка администрации Томской области, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Наталия Забавнова родилась в Томске. В Томском государственном университете получила два высших образования: в 2000-м — по специальности «юриспруденция», в 2004-м — «мировая экономика». Трудовую деятельность начала юрисконсультом в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Работала на различных должностях в Томском городском имущественном казначействе, в департаменте недвижимости администрации Томска. С 2007 года — в администрации Томской области: консультант, затем заместитель председателя комитета по государственно-правовым вопросам, председатель комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе. С 2012 года — заместитель начальника департамента экономики. Замужем, воспитывает дочь.

До 2017 года департамент потребительского рынка возглавлял Константин Чубенко. Последние два года обязанности начальника исполняла председатель комитета торговли и услуг департамента Елена Чирко.

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