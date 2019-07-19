Томичей приглашают заняться йогой на песке
19 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Рixabay.com
В субботу и воскресенье на пляже «Семейкин остров» пройдут занятие с профессиональными тренерами в рамках проекта «Заряжайся!», сообщает пресс-служба администрации Томска.
20 июля в 14.00 отдыхающих ждут занятиях по йоге, 21 июля в 13.00 - по цигун. Принять участие в тренировке могут как дети, так и взрослые. Занятия будут проходить на специально отведенном подиуме возле «библиотеки» и поста охраны.
Кроме того, в выходные после занятий йогой состоятся мастер-класс по танцам, которые проведет трайбл-студии «NomaDance».
Тэги/темы: