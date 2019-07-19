Томичей приглашают заняться йогой на песке

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2019 // Фото: Рixabay.com

В субботу и воскресенье на пляже «Семейкин остров» пройдут занятие с профессиональными тренерами в рамках проекта «Заряжайся!», сообщает пресс-служба администрации Томска.

20 июля в 14.00 отдыхающих ждут занятиях по йоге, 21 июля в 13.00 - по цигун. Принять участие в тренировке могут как дети, так и взрослые. Занятия будут проходить на специально отведенном подиуме возле «библиотеки» и поста охраны.

Кроме того, в выходные после занятий йогой состоятся мастер-класс по танцам, которые проведет трайбл-студии «NomaDance».

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