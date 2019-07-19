Томская ИТ-компания открыла офисы в Испании и Гонконге

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2019 // Фото: Inotomsk.ru

Томская компания Neuromech, которая занимается разработкой мехатронных устройств и ПО на нейроуправлении, открыла офисы в Испании и Китае, сообщает региональный инновационный портал. Томичи рассчитывают продвинуть свои новые продукты на европейский и азиатский рынки.

НейроМех является разработчиком международной компании Neurogress, от лица которой открылись офисы в Гонконге и Барселоне. Решение об открытии офисов томская компания приняла после ряда презентаций мехатронной руки на нейроуправлении. Продуктом заинтересовались партнеры из Азии на российско-китайском конкурсе технологических проектов. Среди 64 проектов в номинации «Нейромех» томичи с мехатронной рукой заняли второе место. В сентябре они планируют отправить делегацию в десятидневный тур по китайским технопаркам, где хотят найти партнеров.

Офис в Барселоне томичи открыли после успешного выступления на международном конкурсе стартапов. Помимо мехатронной руки, на зарубежных рынках Neuromech планирует продвигать свой программно-аппаратный комплекс для детей с расстройствами аутического спектра (РАС).

«Это общемировая проблема, которая актуальна не только для России. Сейчас на рынке есть роботы, которые работают с детьми с РАС, есть мобильные приложения, но комплексных продуктов, как у нас, пока нет. Мы надеемся, что наше решение будет актуальным в Европе, США и Азии, где хорошо развита диагностика РАС», — рассказала гендиректор компании Neuromech Юлия Лобода.

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