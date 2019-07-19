МТС запустила облачный суперкомпьютер для бизнеса Томска

19 июля 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Компания МТС запустила один из самых быстрых и доступных в России облачных сервисов для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера. Решение провайдера #CloudMTS с гибкой тарификацией предназначено для тех компаний Томска — от крупных холдингов до малого бизнеса и стартапов — которым требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.

Сервис GPU SuperComputer способен более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить связанные с ними затраты: за счет параллельно работающих вычислительных элементов суперкомпьютер эффективно решает задачи, которые задействуют огромные объемы данных. Он может быть полезен в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях — там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке. Крупный бизнес Томской области получит возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы — в сотни раз снизить затраты на высокопроизводительные вычисления, связанные с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями.

Розничные сети и торговые центры смогут быстрее анализировать покупательское поведение для более эффективного управления продажами. В финансовом секторе супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценки кредитных рисков. А предприятия нефтегазового сектора, аэрокосмической промышленности и металлургии будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты и трехмерное моделирование.

«Вычисления на обычных серверах постепенно уступают место высокопроизводительным системам или суперкомпьютерам. Новый сервис МТС открывает компаниям доступ к таким облачным вычислениям, которые ранее не были возможны или требовали много времени и затрат. Благодаря этому бизнес Томского региона сможет в несколько раз быстрее внедрять инновации и повышать свою конкурентоспособность», — отметил директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

Стоимость сервиса для крупного бизнеса в формате подписки варьируется от 29 000 рублей до 200 000 рублей в месяц в зависимости от требуемой вычислительной мощности.

Подробнее об услуге GPU SuperComputer:

— Облачный сервис развернут в собственных дата-центрах МТС и реализован на базе решения мирового лидера в области вычислений на графических процессорах NVIDIA — программно-аппаратной платформы NVIDIA DGX-1 с видеокартами Tesla V100 памятью 32 Гб. На данный момент это один из самых мощных в мире графических процессоров.

— Максимальное число видеокарт может достигать восьми: пользователям доступны до 40 960 ядер CUDA и до 5 120 ядер Tensor. Конфигурация до трех раз ускоряет обучение искусственного интеллекта по сравнению с другими доступными на рынке системами для высокопроизводительных вычислений.

— Решение использует высокопроизводительную шину NVLink, обеспечивающую скорость до 300 Гбит/с, что до десяти раз выше, чем при подключении видеокарт по интерфейсу PCI Express.

— В рамках предоставления услуги создается виртуальная машина с предустановленной операционной системой NVIDIA DGX OS со стеком технологий для машинного обучения и подключенной видеокартой; предоставляется безопасный доступ по SSH-протоколу.

— Решение можно бесплатно протестировать, оставив заявку на сайте #CloudMTS.

Об облачном бизнесе МТС

МТС предоставляет облачные услуги под брендом провайдера #CloudМТS на базе собственных территориально-распределенных дата-центров. В облачное направление бизнеса МТС также входит один из крупнейших российских IaaS-провайдеров «ИТ-Град» и ориентированная на малый и средний бизнес онлайн-платформа 1cloud. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, сервисы информационной безопасности из облака (антивирус для публичного облака, защита от DDos-атак и другие). По итогам первого квартала 2019 года #CloudМТS в четыре раза увеличил выручку от облачных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос в 7,5 раза. Среди клиентов провайдера такие компании, как ABBYY, «Бритиш Американ Тобакко Россия», Ericsson, Hunkemoller Russia, сеть клиник «Медси» и другие международные и отечественные компании.

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