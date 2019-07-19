Международный День бокса отметят в Томске

19 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томской областной федерации бокса

21 июля на площади Новособорной пройдет празднование Международного Дня бокса, сообщает пресс-служба мэрии. В программе - показательные выступления спортсменов и мастер-классы по боксу.

С 14.00 до 15.00 часов для всех гостей праздника пройдет спортивная кругосветка. Каждый желающий сможет проверить свою реакцию, дыхание, сразиться с мастером и побиться подушками. Самые активные участники кругосветки получат приятные призы: боксерские перчатки, сертификаты на занятия боксом или плаванием и многие другие. Также во время проведения кругосветки будет организована площадка интерактивного бокса.

С 15.00 пройдет торжественная часть, где наградят лучших боксеров по итогам прошедшего года, пройдут показательные выступления спортивных школ Томска, мастер-класс и открытая массовая тренировка.

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