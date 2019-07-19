«Литературная игротека» заработает на Ново-Соборной в Томске

19 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу на площади Ново-Соборной пройдет «Литературная игротека», сообщает пресс-служба мэрии. Программа «Почитаем, поиграем», которую представит муниципальная библиотека «Кольцевая», начнется в 16.00.

Для желающих проведут литературную игру-викторину в форме дартса. Кидая дротики в цель, необходимо будет отвечать на вопросы. Каждый блок мишени поделён на сектора. Каждому сектору соответствует определенный вопрос, попадая дротиком в какой-либо сектор, игрок отвечает на него.

Для чтения на открытом воздухе детям будут предложены энциклопедии, развлекательные журналы, детские книги. Взрослые также смогут найти книги и журналы по своему вкусу.

Тэги/темы: