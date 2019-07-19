На границе заказника в Томском районе собираются добывать золото

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

«Томская инвестиционно-строительная компания» (ТИСК) планирует вложить 3,7 млрд рублей в освоение золоторудного проявления под Томском, сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на бенефициара группы Александра Беляева.

Батуринский участок включает в себя Батуринское рудопроявление коренного золота, а также реки Тугояковка и Якунина с россыпным золотом.

«По данным исследований, проведенных в 1980–1991 годах, прогнозные ресурсы коренного золота на проявлении составляют 7,3 тонны, мы же считаем, что там гораздо больше золота, не меньше 10 тонн», — сказал Беляев.

К настоящему времени на участке пробурено 242 скважины, общая проходка составила около 6,5 тыс. метров.

Компания планирует затратить собственные средства — 100 млн рублей на ГРР, 875 млн рублей на разработку месторождения (после постановки на государственный баланс) и привлечь проектное финансирование в размере 2,725 млрд рублей на продолжение разработки месторождения и строительство горно-обогатительного комбината. Лицензией на участок недр владеет ООО «ТИСК Геоголд», она выдана 20 июля 2018 года на пять лет.

«Для производства геологоразведочных работ и последующей эксплуатации выявленных месторождений россыпного и рудного золота требуется вывод площади лицензионных работ из категории охранной зоны ландшафтного Ларинского заказника», — сообщил Беляев.

Ларинский ландшафтный заказник расположен вблизи села Вершинино Томского района Томской области, в 30 км к югу от Томска, его площадь составляет 1,5 тыс. га. Здесь в первозданном виде сохранилась экосистема южной таежной зоны, переходящей к горной тайге Кузнецкого Алатау. На территории заказника имеется несколько памятников природы регионального значения, также на территории утвержден особый режим использования заказника и прилегающей к ней охранной зоны, запрещающий сплошные рубки лесных насаждений и добычу полезных ископаемых.

По данным компании, охранная зона заказника составляет 65 кв. км, для работы на участке необходимо сократить около 5 кв. км, то есть порядка 7,7%. После отработки месторождения компания планирует провести рекультивацию: создать на границе заказника озеро.

Кроме того, проект предполагает создание более 100 рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят около 20-25% от оборота. Годовой оборот компании запланирован на уровне 1 млрд рублей.

Согласно протоколу заседания экспертного совета при вице-губернаторе Игоре Шатурном, областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовит экспертное заключение по сокращению охранной зоны заказника, и если оно будет положительным, то другой департамент — по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса — подготовит законодательную инициативу по выводу части охранной зоны Ларинского заказника из категории особо охраняемых природных территорий.

ГК ТИСК специализируется на добыче и переработке нерудных полезных ископаемых в Томской области, в частности, песка, гравия, щебня, грунта.

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